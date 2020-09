Semaine se terminant le 13 septembre

Presque 100% du stade pâteux est complété pour le maïs et le stade denté est maintenant à 85%. Certaines régions font même mention de 1er cas d’atteinte de la maturité. L’état des cultures de maïs demeure très intéressant, en hausse comparativement à la semaine dernière. On fait mention que le temps frais et le manque de soleil ralentissent cependant la finition du maïs (Bernard Fontaine Ferme IBF/Pioneer, Montérégie-Est)

Pour le soya, le stade du remplissage des gousses est complété à 98% et le stade de la perte des feuilles a fait un bond de +20% à 29% au cours de la dernière semaine. L’état du soya demeure tout comme le maïs “excellent”, avec quelques mentions de sclérotinia. On note toutefois ici l’écart de développement parfois saisissant entre une variété plus hâtive et une autre plus tardive.

Du côté de l’état du sol, la Montérégie a des conditions plus sèches depuis une semaine, ce qui fait de nouveau reculer l’indicateur de “un peu trop humide”vers un niveau jugé “adéquat”.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collectent les données sur une base volontaire.

