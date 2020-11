Semaine se terminant le 15 novembre

** Ce bilan hebdomadaire sera le dernier de la saison 2020. **

Les récoltes 2020 tirent pratiquement à leur fin, en date de ce dimanche 15 novembre. Le soya est terminé à 99% et le maïs à 93%, en hausse de 22% par rapport à la semaine dernière.

Dans l’ensemble et selon une majorité des commentaires des participants, la saison ne passera pas à l’histoire côté rendement et qualité des grains récoltés, autant pour le maïs que le soya. Les gels tardifs de début de saison, et surtout la sécheresse par la suite, auront affecté les rendements et l’uniformité de la qualité des grains récoltés.

Rendement dans la normale pour le maïs avec un rendement moindre aux endroits où l’émergence fut affectée par la sécheresse. Par contre, les grains sont secs ([email protected]%) et il n’y a pas de verse. Récoltes terminées pour notre entreprise, mais il reste environ la moitié du maïs à récolter dans la région. Pour le soya, le poids spécifique du soya récolté très humide (20%) fut affecté par le séchage et est quelques fois déclassé lors des ventes. Rendements dans la norme. Les sols sablonneux font diminuer la moyenne de l”ensemble des champs récoltés. – Anik Bussières – Ferme Bussières et fils inc. – Maurie-Lanaudière. Récoltes presque terminées à 97%. Il reste quelques gros producteurs qui n’ont pas terminé bien que plusieurs aient terminé avec les températures idéales depuis le 6 novembre. Dans certaines régions, il y a du travail de sol pour préparer les semis de blé pour l’année prochaine. Bernard Fontaine – Ferme IBF / Pioneer – Montérégie-Est.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collectent les données sur une base volontaire.

