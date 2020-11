Semaine se terminant le 1er novembre

Les conditions demeurent éprouvantes pour récolter. Les conditions très humides ralentissent les travaux. Une fenêtre de beau temps de quelques jours a permis à plusieurs producteurs d’accélérer leurs travaux, et de compléter leur récolte de soya. Au dimanche 1er novembre, selon les données recueillies, il ne restait que 5% du soya à récolter dans l’ensemble des régions sondées.

Bien que plusieurs producteurs signalent qu’ils ont dû patienter la semaine dernière avant de débuter la récolte du maïs, il semble que les conditions plus favorables des derniers jours ont permis d’accélérer les travaux, faisant en sorte que de 22% à 43% du maïs est maintenant récolté.

Dans l’ensemble, les conditions sont très humides, mais on note un léger recul vers des conditions “un peu” plus sèches, spécialement dans les régions plus au sud et à l’ouest en Montérégie.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

