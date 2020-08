Semaine se terminant le 2 août

Le développement des cultures se poursuit, le stade de la pollinisation maintenant atteint à 94%, celui du remplissage des gousses atteint à 58% pour débuter le mois d’août.

Les précipitations régulières continuent de profiter aux cultures dans un état bon à excellent dans pratiquement l’ensemble des régions, à son meilleur depuis le début de la saison pour une 2e semaine consécutive, autant pour le soya que le maïs. Dans cette veine, l’état d’humidité du sol est maintenant plus qu’adéquat pour les cultures, également à son meilleur depuis le début de saison.

Les participants mentionnent de façon plus régulière la présence d’insectes et maladies, altise, pucerons, scarabée japonais ainsi que pourritures des racines et phytophthora dans le soya, et une continuité de mention de la chrysomèle (2e génération…) dans le maïs, avec une attention de nouveau cette année aussi pour le dépistage du vers gris occidental du haricot (VGOH).

Pour l’instant, on ne fait cependant encore que peu de mentions de dommages qui risquent d’affecter grandement les rendements.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

Pour recevoir le Bilan des cultures directement dans votre boîte courriel, abonnez-vous à l’infolettre du Bulletin des agriculteurs.

Pour connaître nos collaborateurs, Cliquez ici