Semaine se terminant le 20 septembre

Le stade denté est à 88% complété pour le maïs. Pour le soya, la perte des feuilles a bondi de 18% à 47%. La récolte a débuté pour les variétés hâtives dans plusieurs régions. Évidemment, ce qui retient le plus l’attention cette semaine sont les premiers gels observés dans plusieurs régions.

Selon les commentaires des participants, dans la plupart des cas, ces 1ers gels n’auront que peu affecté les cultures et le rendement à prévoir. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Des champs ont subi des gels mortels, ce qui met une fin abrupte à la saison et risque de réduire les rendements pour les variétés plus tardives de soya et de maïs qui avaient encore besoin d’une à deux semaines pour arriver à maturité.

Dans l’ensemble, l’état des cultures de maïs et soya demeure cependant excellent selon la lecture des participants, la condition du sol étant également toujours jugée adéquate pour une fin de saison.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collectent les données sur une base volontaire.

