Semaine se terminant le 21 juin

Le thème de la dernière semaine: manque d’eau et sécheresse. Notre indicateur de condition du sol a d’ailleurs affiché un recul, passant à son plus bas depuis le début de la saison, à “très sec/sécheresse”. On rapporte un stress hydrique important, surtout dans les sols sablonneux. Les feuilles de maïs roule et des problèmes de carences ont été observés. Il y a toujours de grande variabilité de population. Dans le soya, la 3e trifolié et les premiers boutons floraux on fait leurs apparitions. De l’avis de certains participants, il ne fait aucun doute que des pertes de rendement sont maintenant à prévoir. Il faut de la pluie, et rapidement!

Ferme Bussières et fils inc. – St-Justin

Bernard Fontaine – Montérégie-Est