semaine se terminant le 23 août

Le stade pâteux est atteint à 80% dans le maïs, et quelques mentions que le stade denté débute. L’état du maïs demeure prometteur, mais en baisse vers un état jugé davantage «correct » « qu’excellent ». On rapporte la présence de vers gris occidental du haricot (VGOH), et de charbon. Selon les variétés les épis ne sont pas toujours bien remplis.

Pour le soya, le stage du remplissage des gousses est à 85%, avec une mention du début du stade de la perte des feuilles en Montérégie Centre/Sud. L’état du soya demeure “excellent”, bien qu’en léger recul par rapport à la semaine dernière. Les conditions humides dans plusieurs régions sont favorables aux maladies comme la sclérotinia qui pourraient affecter les cultures dans certains cas. Mais, dans l’ensemble, on peut envisager d’excellents rendements. Les décomptes des gousses est prometteurs.

L’état du sol est dans l’ensemble pratiquement idéal et moins humide que la semaine dernière. On note que les régions plus au sud et à ouest sont plus sèches.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

Pour recevoir le Bilan des cultures directement dans votre boîte courriel, abonnez-vous à l’infolettre du Bulletin des agriculteurs.

Pour connaître nos collaborateurs, Cliquez ici