Semaine se terminant le 27 septembre

La récolte de soya est officiellement débutée depuis la dernière semaine, passant à 8% de complétée. Dans le maïs, on mentionne aussi que quelques premiers champs auraient été battus, mais sans plus.

Bien entendu, ce qui retient le plus l’attention sont les gels parfois très importants qui ont eu lieu en début de semaine dernière, rappelant d’ailleurs celui du 19 septembre 2014, 1re année de la Tournée des Grandes Cultures. La différence entre cette année et 2014 est cependant le stade de développement des cultures au moment de ce gel.

En 2014, la Tournée avait eu lieu du 2 au 4 septembre, avec encore à ce moment 85% des cultures de maïs aux stades laiteux et pâteux; seulement 13% au stade denté. Cette année, avec une Tournée réalisée au 27-28 août, 42% des cultures étaient au stade pâteux, et 42% au stade denté.

De ces informations, on peut présumer que les dommages occasionnés par les gels à répétition cette année auront eu une incidence moins importante sur les rendements à prévoir. Mais, on ne peut ignorer pour autant que ces gels ont eu un impact sur la fin du développement des cultures, et les rendements à prévoir, comme en témoignent les nombreux commentaires des participants au Bilan hebdomadaire:

“Gel mortel. Dans quelques cas les feuilles du bas sont encore saines. La Ligne de maturité de 30% à 80% selon la maturité des variétés. La majorité est plus autour de 60%.” Vincent Tétreault agr. – Montérégie-Est – Corteva “Gel de la dernière semaine va affecter le rendement. Il manquait 2 semaines de maturité. Les plants sont morts…” Jean-François Baril – Mauricie – Ferme Barilo “Gel de la semaine passée à atteint la majorité du maïs. Il était entre 50 et 95 % de maturité” – Annie Desrosier agr. – Mauricie/Lanaudière – Corteva

Malgré ce gel, le début des récoltes dans le soya s’annonce très prometteur. Suivant les nombreux commentaires des participants à ce sujet, les rendements dépassent nettement 2019 jusqu’ici. Toutefois, on s’interroge sur la répercussion des gels sur les variétés plus tardives qui n’avait pas encore complété la fin de leur développement.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collectent les données sur une base volontaire.

