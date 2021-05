Semaine se terminant le 28 mai, 2021

Aperçu

Constat général de la semaine, ça prend de la pluie! C’est ce que de nombreux participants au Bilan des cultures ont souligné dans leurs commentaires cette semaine.

« Les derniers semis ont une levée plus inégale étant donné la sécheresse » – Sébastien Hébert – Pioneer – Montérégie-Centre/Sud.

« Le maïs qui est émergé à 90 % et est en bonne condition. Pour le reste du 10 %, il n’est pas germé et il attend la pluie. Les grains sont intacts dans le sol. Ici, depuis le 30 avril, on a seulement reçu un petit 6 mm il y a deux semaines. On a vraiment besoin d’eau! » – Ferme Dom Inc. – Montérégie-Ouest

« Levée par secteurs inégaux dus à la sécheresse. » – Ferme M. & R. Allard senc – Mauricie/Lanaudière

« Les sols deviennent de plus en plus secs et les plants vont avoir besoin d’eau! » – Ferme Barilo – Mauricie/Lanaudière

Mais malgré ces conditions sèches, et plusieurs mentions d’une levée inégale, le début de saison se poursuit. Pour cette semaine, les ensemencements de maïs sont pour aussi bien dire terminés, à 99 %, et l’émergence a progressé de 14 % à 86 %, 1 % de moins qu’à pareille date l’an dernier.

Pour le soya, les ensemencements seraient à 97 % terminés, et l’émergence passe à 63 %, un retard de 9 % par rapport à l’an dernier.

Maïs

Soya

Conditions de croissance

États des cultures

Vous aimeriez participer à cette évaluation hebdomadaire, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous inscrire à notre liste des participants en remplissant le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de communiquer avec vous et de vous transmettre les informations nécessaires pour vous joindre à nous. Le sondage a lieu chaque semaine, du mardi au jeudi midi, et ne prend qu’une trentaine de secondes à compléter.