Semaine se terminant le 30 août

Le développement des cultures progresse très bien. 87% du maïs est au stade pâteux et 39% pour le stade denté. À ce rythme, on peut s’attendre que des champs seront récoltés d’ici la fin de septembre. Par contre, l’état du maïs poursuit son recul pour une 2e semaine selon plusieurs participants. Son état est jugé plus “correct” à “bien” que “excellent”. Quelques mentions de remplissage incomplet du bout des épis (tipback) et de présence de la chrysomèle, l’altise et à l’occasion (rarement) le VGOH. Quelques observations de plants touchés par la grêle.

Pour le soya, le remplissage des gousses se poursuit. Il est à 92%, et on fait mention d’un “début” de perte des feuilles dans certaines régions. L’état du soya demeure dans l’ensemble très bien, mais en recul par rapport au deux dernières semaines.

Sans surprise, avec les récentes précipitations, l’indice du sol grimpe de plus en plus, passant d’adéquat à trop humide pour plusieurs régions.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

