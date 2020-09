semaine se terminant le 6 septembre

Le stade pâteux du maïs est pratiquement terminé et le stade denté est maintenant à 75%. L’état du maïs demeure dans l’ensemble très bien, en hausse cette semaine vers excellent. On rapporte toujours différentes problématiques d’insectes (chrysomèle, VGHO), mais rien de significatif. Plusieurs participants font mention de bouts d’épis non pollinisés (tipback), ce qui n’est pas étranger aux conditions sèches de cette année. Il y a plusieurs mentions de présence de charbon, un champignon typique de conditions sèches.

Pour le soya, le remplissage des gousses se poursuit, en hausse de 1% à 93% complétés. On commence maintenant à voir des champs jaunir, la perte des feuilles étant maintenant bien débutée dans plusieurs régions. L’état du soya est de retour à “excellent”, laissant envisager de très bons rendements cette année.

Les conditions plus sèches dans plusieurs régions auront permis la semaine dernière de voir l’indice de condition du sol reculé, de retour à un état jugé “adéquat” pour les cultures, bien qu’un peu humide.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

