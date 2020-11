Semaine se terminant le 8 novembre

La saison 2020 en est à ses derniers miles alors que seulement quelques champs de soya restent à battre, et que la récolte de maïs bat son plein avec les conditions très favorables de la dernière semaine.

En date du dimanche 8 novembre, il ne resterait plus que 3% de soya à récolter pour conclure 2020. De son côté, la récolte de maïs a réalisé un bond de +28% à 72% terminée.

On fait mention que la récolte de soya aura déçu “un peu” côté rendement, bien qu’elle propose dans l’ensemble de bons résultats. Le même son de cloche se fait entendre du côté du maïs.

Du côté du soya, beaucoup s’attendaient à mieux avec les gousses qui étaient présentes, mais le gel hâtif a fait en sorte que des grains étaient encore trop petits, surtout dans le potentiel de rendement à la tête du plan. – Geneviève Giard agr. – Agri Conseils Maska – Montérégie-Est

Pour le maïs, les rendements sont de bons à très bons, tout est dans l’uniformité de levée et de la croissance de la culture: sol sec et froid au printemps, gestion de résidus, sécheresse en juin et juillet, gel un peu hâtif, mais une belle fin de saison pour les poids au minot! – Bernard Fontaine – Ferme IBF / Pioneer – Montérégie-Est

Les derniers jours auront aussi certainement été beaucoup plus intéressants côté météo pour conclure la saison, avec l’été des Indiens et les conditions plus sèches signalées dans l’ensemble des régions. Si ces conditions se poursuivent, les récoltes 2020 devraient se conclure rapidement, soit d’ici une à deux semaines dans la plupart des cas.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus de soixante-dix conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

