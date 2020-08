Semaine se terminant le 9 août

La pollinisation est terminée dans le maïs et le développement en est maintenant au stade laiteux, début pâteux à 16% selon les observations de la dernière semaine. Dans le soya, 73% des cultures sont en plein stade de remplissage des gousses, en hausse de 16% par rapport à la semaine précédente.

Les précipitations régulières continuent de profiter aux cultures, mais les vents violents de la dernière semaine ont affecté certains champs.

L’indice de condition du sol continue ainsi de grimper de semaine en semaine, passant à un niveau plus qu’adéquat, voire un peu trop humide.

Par contre, suivant les commentaires des participants, l’état des cultures demeure excellent. Plusieurs mentions que pour le soya, le décompte des gousses est jusqu’ici très prometteur, avec de très bons rendements possibles. Dans le maïs, le développement des épis se montre également très intéressant.

Du côté des maladies, insectes, on fait mention de nouveau cette semaine “d’un peu” de tétranyque et rhizoctonia dans le soya, et toujours la fameuse chrysomèle dans le maïs.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

