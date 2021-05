Semaine se terminant le 14 mai 2021

Aperçu

C’est un départ pour la saison 2021

Après un mois d’avril qui aura été nettement plus chaud qu’à la normale, permettant à certains producteurs de débuter leurs ensemencements, les conditions plus fraîches et humides des dernières semaines auront freiné le début de la saison 2021.

Heureusement, bien que les conditions humides aient retardé les ensemencements au tout début mai, la dernière semaine aura permis un bon rattrapage, le maïs passant en moyenne à 72% semé dans l’ensemble des régions sondées, et le soya à 42%.

L’an dernier, à pareille date, 87% du maïs et 78% du soya étaient semés.

Quelques producteurs rapportent même avoir complété leurs ensemencements dans le maïs, et même dans de rare cas, dans le soya.

« Semis terminés le 10 mai 2021. Un record pour nous. Plusieurs producteurs ont également terminé leurs semis. » – Jean-François Baril, Ferme Barilo, Mauricie.

Bien que quelques mentions soient faites de maïs qui aurait émergé, ceci demeure pour le moment anecdotique. On ne signale pas non plus de problématiques importantes pour le moment, si ce n’est à l’occasion le temps qui demeure frais, et des sols parfois encore trop humides.

Par contre, cette semaine, les résultats obtenus révèlent que les sols sont jugés généralement dans un bon état, ni trop humide, ni trop sec, pour poursuivre les ensemencements dans l’ensemble des régions sondées.

Maïs

Soya

Conditions de croissance

Nous remercions tous les participants, anciens et nouveaux, pour leur précieuse collaboration, ainsi que l’équipe de PGQ et ses représentants dans chacun des régions sondées pour leur participation cette année.

