Panne d’Internet, que faire?

Dernièrement, un producteur maraîcher subissait une panne de service Internet en pleine période d’exportation. Catastrophe! L’entreprise gère l’ensemble de ses échanges internationaux et douaniers par courriels et par télécopieur. Heureusement, l’entreprise utilisant des services de téléphonie IP pour ses communications vocales a conservé une ligne traditionnelle pour la transmission des télécopieurs, belle initiative, mais suffisante pour une entreprise si dépendante de ses communications électroniques?

Au même moment, à quelques pas de là, un poteau de téléphone est sectionné par un automobiliste en perte de contrôle sur une route verglacée. L’entreprise est alors complètement isolée de ses partenaires commerciaux et la tension monte. Comme s’il ne suffisait pas que le ciel leur tombe sur la tête, à leur tour un important fournisseur de pommes de terre voit son entrepôt s’effondrer sous le poids de la neige mouillée accumulée. On doit trouver un nouveau fournisseur afin de respecter les délais de livraison. On perd de l’argent et on n’a plus Internet, ni de courriels…

Même si ça semble incroyable, ce récit est vrai. Parlez-en à Réal Paquin, responsable des achats/ventes et distribution chez D Farm de la couronne nord de Montréal. Pas jojo des journées comme ça…

Pourtant, il existe des solutions simples et plus complexes, selon le degré de « survivabilité » souhaitée. Par exemple, le réseau cellulaire 4G est un excellent plan de contingence en cas de pannes Internet. Nous connaissons tous la fonction « partage de connexion » qu’offrent les téléphones cellulaires modernes. Dans sa méthode simple, cette option associée à l’accès Wi-Fi d’un ordinateur permet à son usager de connecter à Internet quand rien ne va plus. Ceci demande une intervention manuelle lors du changement de réseau Wi-Fi à celui de votre cellulaire et est limité à son utilisateur local. Attention, le forfait « données » de votre plan cellulaire pourrait en prendre un coup!

Pour les entreprises plus dépendantes de leur réseau local à Internet, comme pour la téléphonie IP, les transactions de caisses enregistreuses ou les transferts automatiques au réseau 4G en cas de panne locale, il existe des dispositifs permettant ceci, mais des frais d’installation et d’accès cellulaires récurrents s’appliquent.

Finalement, qu’en est-il des transmissions télécopieur lors d’une panne téléphonique? Il existe une multitude de services télécopieur par courriel accessible par Internet ou bien sûr, en cas de panne, par le réseau cellulaire 4G. Le cas échéant, il s’agit de numériser le document à télécopier avec son cellulaire ou avec une imprimante multifonction et de l’acheminer par courriel avec en en-tête le numéro de télécopieur du destinataire.

Et voilà des recettes faciles pour instaurer un plan de contingence en cas de panne Internet!

Bien sûr, il reste le fameux « Sneakers network », qui propose tout simplement de marcher jusque chez votre voisin faire vos transactions électroniques…

Microsoft annonce la fin de Windows 7

Vous avez peut-être manqué l’opportunité de mettre à jour gratuitement votre ordinateur à Windows 10. Il est encore temps si vous suivez les instructions que proposent certains sites Internet! Allez-y et Googlez simplement « Free Windows 10 ».