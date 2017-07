Qui n’a jamais eu envie de jouer dans le foin et de sentir la bonne odeur de l’herbe fraîchement coupée? Certains ont pris la balle au bond et organisent des festivals de foin et de paille. Le but? Construire des sculptures étonnantes avec ce matériau. La France et le Japon organisent de pareils événements qui rassemblent des concurrents d’un peu partout autour du monde où les meilleurs repartent médailles au cou. Voici quelques-unes des œuvres réalisées dans le cadre de ces festivals.

