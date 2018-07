Le meilleur soya contre la moisissure blanche

Avec la chaleur et l’humidité des derniers jours, la question de la moisissure blanche peut être un sujet de préoccupation dans les champs de soya. Dekalb a partagé les résultats d’une étude faite par son équipe de R&D qui a étudié plusieurs variantes, dont la largeur des rangs et la densité de population, le tout sur des variétés de soya montrant différents degrés se sensibilité à la maladie. L’équipe a élaboré l’étude afin de comparer le comportement des populations de soya face au traitement et le rendement obtenu.

La recherche a été menée pendant deux ans en 2016 et 2017 sur plusieurs sites en Ontario et au Québec.

Quels ont été les résultats? Un lien a été établi entre le rendement la moisissure, ce qui veut dire que l’incidence de la maladie augmente avec le potentiel de rendement. Les moins bons résultats quant au rendement ont été observés dans les champs à densité élevé (500 000 semences à l’hectare), semés à 30 pouces de largeur. Les meilleurs ont généralement été constatés dans les rangs de 15 pouces.

Dans les champs mis à l’étude au niveau de la variété, aucune différence n’a été observée au niveau de la verse ou des traitements fongicides dans des champs peu infestés. Une différence de rendement a été remarquée en lien avec l’utilisation des fongicides dans les champs peu ou modérément infestés. Les résultats indiquent que le choix de la variété est la décision la plus importante au niveau de la régie et que les traitements fongicides devraient être utilisés dans les années où la pression est forte pour contrôler l’infestation.

Du côté des champs étudiés selon la largeur des semis et de la densité, augmenter la densité a augmenté la verse des plants. Une densité élevée a aussi été liée à une incidence de la moisissure blanche dans les champs modérément infestés. Aucune différence n’a été observée entre les traitements dans les champs peu infestés, probablement parce qu’ils offraient un potentiel de rendement plus faible. C’est dans ces cas que les semis à 30 pouces de largeur pour les rangs ont démontré les plus faibles rendements.

En résumé, le meilleur choix réside en premier lieu dans une variété de soya peu sensible à la moisissure blanche. Il faut dans ce cas prioriser une variété avec une très bonne tenue, ce qui aidera à contrôler la maladie, surtout dans un environnement très productif. Cette conclusion s’avère aussi, même après une application de fongicide. Le meilleur moyen de lutter contre la maladie est de baisser le taux de semis avant de semer plus large au niveau des rangs.

Source: Dekalb