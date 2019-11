Marché des grains: Regain du maïs

Le dernier rapport du département américain de la l’Agriculture (USDA) contenait certaines surprises qui n’ont pas manqué d’influence sur les cours pour la dernière journée de séance de la semaine. Une réduction des prévisions de rendement ont permis au maïs de terminer en hausse tandis que le blé et le soya ont reculé.

Le marché attendait avec impatience le dernier rapport sur l’offre et la demande de produits agricoles dans le monde, aussi appelé WASDE. Avec les soubresauts de la météo, plusieurs analystes s’attendaient à des révisions à la baisse de la production et du rendement. Le gouvernement a en effet revu la production de maïs pour la réduire de 350 millions de tonnes le mois dernier à 347 millions. Les stocks de fin de saison sont toutefois demeurés quasi inchangés. Ces chiffres pourraient encore diminuer selon plusieurs si le temps continue de faire des siennes.

La production de soya est demeurée dans les prévisions du USDA à 96,6 millions de tonnes, tandis que les stocks de fin de saison ont été revus légèrement à la hausse. Le soya s’était bien comporté cette semaine à la suite de déclarations des autorités chinoises laissant croire à un retrait progressif des tarifs selon l’avancement des discussions entre les États-Unis et la Chine. Depuis quelque temps, le ton plus positif entre les deux pays laissait entrevoir un règlement du conflit commercial qui les oppose depuis plus d’un an. La Maison Blanche a toutefois réduit fortement ces espoirs en disant de pas vouloir lever ses tarifs.

La production de blé aux États-Unis a, elle aussi, été révisée légèrement à la baisse de 1,2 million de tonne à 52,2 millions de tonnes. Les réserves de fin de saison tout comme les stocks de fin de campagne (27,6 Mt, – 0,8 Mt). « Toutefois, à l’échelle mondiale, les chiffres ont un peu augmenté. Les productions argentine et australienne ont été un peu réduites, mais cela n’a pas eu d’effet global. En Russie et dans l’Union européenne, les estimations ont été revues à la hausse.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé vendredi à 3,7725 $US.

Le boisseau de soya pour janvier a fini la semaine à 9,3100 $US.

Le boisseau de blé pour décembre à clôturé à 5,1025 $US.