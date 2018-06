Agenda agricole du 17 au 23 juin

Du 17 au 20 juin

L’avenir des pesticides et l’ère des ‘omiques’: les agents pathogènes auront-ils le dernier mot ?

Lieu : Hôtel Delta Québec

Au menu : Congrès conjoint de la Société de protection des plantes du Québec (SPPQ) et de la Société canadienne de phytopathologie (SCP).

Information : Cliquez sur ce lien pour tous les détails.

Du 18 au 22 juin



Lieu : Saint-Norbert-d’Arthabaska, G0P 1B0Au menu : Différents sujets seront abordés tels que les critères de sélection, le cycle de développement de la reine, la sélection de la colonie donneuse, etc.Information : 1 855-221-3315 ou [email protected]

Du 24 au 27 juin

Conférence internationale sur l’agriculture de précision

Lieu : Montréal

Au menu : Le programme comprend des ateliers sur la programmation R et l’utilisation des drones notamment. Présence de « l’agriculteur le plus innovateur au monde » (Craige Mackenzie de Nouvelle-Zélande). À l’occasion de cette première à Montréal et au Canada, un accent particulier sera mis sur les possibilités de l’intelligence artificielle en agriculture avec Joshua Bengio de l’Université de Montréal.

Information : (217) 762-7955 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertise formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

