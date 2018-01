Du 16 au 18 janvier

Salon de l’agriculture

Lieu : Site de l’Expo de Saint-Hyacinthe

Au menu : Kiosques, exposants, conférences, démonstrations, Gala Cérès, etc.

Information : 450.771.1226 ou [email protected]

17 janvier

Conférences du Bulletin des agriculteurs

Lieu : Nouveau centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Au menu : Norbert Beaujot, inventeur de la Saskatchewan, viendra faire la présentation du DOT, la machine qui va révolutionner l’agriculture. Le Dot est un robot comportant un châssis porteur motorisé auquel on peut adjoindre différents modules de culture, comme un semoir ou un pulvérisateur.



Jean-Philippe Boucher, fondateur du site web Grainwiz, passera en revue les facteurs majeurs pouvant influencer les prix des grains à court et moyen termes.Louis-Yves Béland, consultant en agriculture de précision, dévoilera ses sept secrets pour un nivelage réussi.Information : 450 486-7770, poste 226Inscription : Cliquez ici. Note: Il est possible de s’inscrire sur place à partir de 8h30 le matin.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma



Lieu : Expertis formation continue, Collège d’AlmaAu menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]