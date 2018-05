Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable, a reçu le Prix Entreprise exportatrice canadienne 2018 par le Groupe Export agroalimentaire et Financement agricole Canada. Le prix qui a été remis dans le cadre du salon international SIAL Canada souligne les efforts. Les membres du jury ont souligné à l’unanimité l’excellence du travail de l’entreprise qui a su se démarquer et augmenter ses ventes grâce à une excellente stratégie de diversification sur un marché mature et une entrée audacieuse dans l’aventure du commerce électronique.

La coopérative a triplé ses ventes dans les huit dernières années. Elle écoule 90% de sa production (composé de sirop d’érable, canneberges et miel) dans 46 pays. Citadelle se démarque également par sa “volonté de respecter les traditions les plus pures et de figurer parmi les innovateurs de ce monde”, peut-on lire dans le communiqué de presse. Elle s’est d’ailleurs démarquée par sa capacité à repousser “les limites de la transformation et de la qualité”, tout en se visant à se positionner comme un “chef de file mondial dans la production, la transformation et la commercialisation “.

Deux autres entreprises étaient finalistes pour ce prix, soient Expresco et les Jardins Paul Cousineau & fils. La première exporte des produits de viande prêt-à-servir. Elle a récemment augmenté de façon marquée sa présence sur le marché américain. Les Jardins Paul Cousineau & fils, entreprise familiale, est un important producteur canadien de brocoli qui a mis l’accent sur l’éco-responsabilité et à l’innovation, tout en augmentant ses ventes américaines dans les dernières années.