Le Salon de l’agriculture lance une application mobile pour son événement qui aura lieu dans quelques jours. L’application se veut un outil au service des visiteurs et des exposants en rendant disponible de l’information sur le Salon de l’agriculture aux utilisateurs de téléphones intelligents.

« L’application mobile SalonAgri, nous permet aujourd’hui d’offrir un produit qui facilitera la communication entre le Salon, ses visiteurs et ses exposants. Il sera ainsi possible non seulement de préparer sa visite, mais également de prendre des notes et planifier une relation d’affaire », indique la directrice générale du Salon de l’agriculture, Sophie Gendron.

Réalisée en collaboration avec JEFO et RBC Banque Royale, l’application mobile Salon de l’agriculture est disponible dès maintenant.

Pour plus d’information,visitez ce lien.