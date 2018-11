Agenda agricole du 18 au 24 novembre

Du 20 au 27 novembre

Initiation à la production d’insectes comestibles

Lieu : Cégep de Lévis-Lauzon, Campus de Saint-Romuald

Au menu : Au terme de cette formation, le participant comprendra et maitrisera théoriquement et pratiquement les éléments de la production de la mouche soldat noire et du ténébrion meunier.

Information : 1 800 465-4202 ou [email protected]

21 novembre

Journée partenaires en production laitière

Le mercredi 21 novembre 2018

Lieu : Saint-Henri

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés, dont la réalité des travailleurs étrangers, la manipulation des animaux, etc.

Information : 418 386-8116, poste 1531

21 novembre

Colloque gestion 2018

Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

Au menu : Diverses conférences, telles que « Innover pour durer », « Avoir ou ne pas avoir de stratégies pour faire face au prix des terres élevé », etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

21 novembre

Forum AGRO

Lieu : Alma

Au menu : But du forum : prendre part à la réflexion pour améliorer la compétitivité du secteur et des entreprises agroalimentaires.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

22 novembre



Lieu : MagogAu menu : Conférences sur thèmes divers tels que la volaille à ciel ouvert, la production d’agneaux à l’herbe, porc et boeuf de pâturage, etc.information : 1 800 363-7461, poste 4361 ou [email protected]

23 novembre

Colloque sur la pomme de terre 2018

Lieu : Lévis

Au menu : Diverses conférences notamment sur les nouvelles mesures règlementaires sur les pesticides, la gestion de l’azote avec les nouvelles technologies, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Du 26 au 28 novembre

Conférence sur l’excellence en Agriculture

Lieu : Hotel Fort Garry, Winnipeg

Au menu : La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) est un événement annuel qui inclut des conférenciers, des tables rondes, des séances simultanées, des groupes de discussion et un forum national sur les initiatives en gestion agricole.

Information : [email protected]

27 novembre

Formation sur les facteurs économiques et techniques en production de grains biologiques au Québec

Lieu : La formation sera diffusée en simultané dans les 18 centres de services de La Financière agricole du Québec (FADQ). Cliquez ici pour connaître l’adresse du centre le plus près de chez nous.

Au menu : Diverses conférences notamment sur la transition vers les grains biologiques, l’offre de service bio de La Financière agricole du Québec, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

27 novembre

États financiers: les comprendre et les utiliser

Lieu : Québec

Au menu : Apprendra à mieux identifier les éléments contenus dans ses états financiers. Comprendre et calculer les principaux ratios financiers utilisés par les intervenants du milieu.

Information : 1 800 465-4202 ou [email protected]

28 et 29 novembre



Lieu : GranbyAu menu : Apprendre et partager des expériences sur la traite robotisée.Information : [email protected] Pour s’inscrire, cliquez ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]