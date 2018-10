Agenda agricole du 21 au 27 octobre

Du 21 au 26 octobre

Démonstrations d’une nouvelle approche en pulvérisation

Organisateur : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

Lieux :

Cidrerie Milton – Sainte-Cécile-de-Milton (22 octobre),

Verger Pierre Tremblay et Fils – Mont Saint-Grégoire (22 octobre),

Vergers et Jardins Caouette – L’Islet (25 octobre)

Cidrerie Verger Ferland – Compton (26 octobre)

Au menu : Formation sur la méthode de pulvérisation allemande, vitesse d’avancement, vitesse du ventilateur, volume de bouillie à l’hectare et choix des buses.



PUBLICITÉ

Information : 418 643-2380, poste 203 ( [email protected]

27 octobre

La culture de la camerise

Lieu : Centre de formation professionnelle de Donnacona

Au menu : Apprendre les bases de la culture de la camerise, choix et amélioration du site de plantation, protection contre les ravageurs, etc.

Information : 418 285-5018, poste 5078.

30 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2018

Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

Au menu : Diverses conférences, tels que maximiser la digestibilité de l’amidon dans la diète des vaches, la mise en marché des laits de spécialité, le groupage des vaches et les stratégies nutritionnelles, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Du 2 au 4 novembre

Festival cuisine, cinéma et confidences

Lieu : Baie-Saint-Paul

Au menu : Représentations de films, ateliers culinaires, il s’agit de la deuxième édition de ce festival.



PUBLICITÉ

Information : 514 495-8176, [email protected]

6 novembre

Colloque maraîcher bio en serre

Lieu : Sainte-Julie

Au menu : Visites de kiosques, conférences sur le démarrage d’une entreprise serricole, la gestion de la fertilisation en serre, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

7 et 8 novembre

Grand rendez-vous santé et sécurité du travail

Lieu : Palais des congrès de Montréal

Au menu : Conférences sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité au travail. Panel sur la légalisation du cannabis. Salon avec plus de 200 exposants.

Information : 514 285-1922, poste 28 ou [email protected]

14 novembre

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole 2018-2019



PUBLICITÉ

Lieu : LévisAu menu : Conférences de plusieurs personnalités, dont Marie-Ève Janvier, Alexandra Diaz, l’auteur à succès Martin Latulippe, etc. Un évènement pour recharger ses batteries et faire le plein d’idées, de connaissances et d’inspiration.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici. https://www.eventbrite.ca/e/inscription-allumes-sommet-fac-de-la-releve-agricole-2018-2019-levis-50005670306

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]