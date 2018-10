Agenda agricole du 7 au 13 octobre

9 octobre

Journée thématique sur les engrais verts

Lieu : INAB, Institut national d’agriculture biologique, Victoriaville

Au menu : Évaluation de cultivars d’engrais verts, essais de variétés d’engrais verts adaptées à l’agriculture biologique, préparation des sols à l’aide d’engrais verts, etc.

Information : [email protected]

10 octobre

Conférence sur le marché du cannabis



Lieu : MontréalAu menu : Le point sur la réglementation du cannabis, le cannabis biologique, le chanvre, etc.Information : (514) 392-4298

Jusqu’au 14 octobre

Canneberge en fête!

Lieu : Saint-Louis-de-Blandford, la capitale nationale de la canneberge!

Au menu : Visites guidées pour découvrir le monde fascinant de la canneberge, spectacles, dégustations, etc.

Information : 819 385-4242, poste 2222

Les 18 et 19 octobre

Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec

Lieu : Hôtel Mortagne Boucherville

Au menu : Le thème Ensemble, agronomie et interdisciplinarité du congrès 2018 fera la place à une journée scientifique et de conférences. Plusieurs aspects de l’interdisciplinarité seront explorés, notamment par des experts, des chercheurs et des conférenciers renommés.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]