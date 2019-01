De nouvelles règles pour les drones

Le ministre fédéral des Transport Marc Garneau a annoncé que de nouvelles règles viendront encadrer l’utilisation de drone au pays dès juin. La nouvelle n’est probablement pas étrangère aux incidents survenus dans les derniers mois au pays ainsi qu’à l’étranger et concernant des drones près des aéroports.

La nouvelle réglementation va d’ailleurs interdire de faire voler des drones près des aéroports et des lieux d’intervention des services d’urgence. Les propriétaires auront l’obligation d’enregistrer et d’immatriculer leurs appareils et eux-mêmes devront être certifiés pour les utiliser, et posséder un permis spécial.

Les utilisateurs ne devront pas non plus être sous l’influence de la drogue ou l’alcool.

En plus, les drones ne pourront ainsi pas transporter d’organismes vivants.

La nouvelle a causé une petite commotion à Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC), indique Philippe Vigneault, coordonnateur GST Géomatique pour AAC. “On a plein d’interrogations au sujet des nouvelles règles”, avoue le coordonnateur. L’utilisation des trichogrammes dans le cadre de la lutte intégrée est aussi remise en question.

Voici quelques unes des autres changements à la loi :

. les utilisateurs devront avoir plus de 14 ans, être citoyen ou résident permanent

. les entreprises et les différentes paliers de gouvernements pourront posséder des drones

. le pilote du drone devra conserver en tout temps l’engin dans son champ visuel

. il sera interdit de faire voler un drone si les conditions météo ne le permettent pas

. les drones ne pourront circuler la nuit que si l’appareil est pas muni de lumières spéciales.

La nouvelle réglementation doit entrer en vigueur le 1er juin et s’appliquera à tous les appareils pesant de 250 grammes à 25 kilos. Pour les drones plus lourds, une dérogation spéciale sera nécessaire, mentionne Transports Canada.

Les contrevenants seront passibles d’amendes pouvant atteindre 25 000 $ et d’une peine de prison. Les inspecteurs de Transports Canada, la Gendarmerie royale du Canada et les autorités locales vont collaborer pour faire respecter les nouvelles règles.

Source: Radio-Canada