Ce sont 450 personne qui ont participé au Jour de l’agriculture canadienne, tenu pour la deuxième année consécutive à Ottawa la semaine dernière.

« Cette journée est une occasion pour les intervenants de l’industrie des quatre coins du pays de se réunir, de dialoguer avec les consommateurs et de mettre en commun des idées pour permettre au Canada de relever le défi et de nourrir la population croissante de la planète », a affirmé le président-directeur général de Financement agricole Canada, Michael Hoffort, lors de son discours d’ouverture.

PUBLICITÉ

« L’agriculture canadienne mérite d’être célébrée pour de nombreuses raisons », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Lawrence MacAulay, qui a participé aux célébrations à Ottawa.

« Nos secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire apportent une contribution de plus de 110 milliards de dollars à notre économie et créent des milliers d’emplois de qualité pour les travailleurs de la classe moyenne dans les secteurs de la transformation, du transport et du commerce de détail partout au Canada. Notre gouvernement a un plan ambitieux visant à développer le secteur agricole canadien afin d’atteindre notre objectif qui consiste à exporter pour 75 milliards de dollars de produits agroalimentaires d’ici 2025, a déclaré le ministre MacAulay. À l’échelon local, les fermes familiales constituent le cœur de nombreuses collectivités rurales; elles soutiennent les petites entreprises, leurs enfants fréquentent les écoles locales, et elles améliorent de nombreuses façons la qualité de vie dans les régions rurales du Canada. »

PUBLICITÉ

Le Bulletin des agriculteurs a rencontré Vincent Giard, vice-président des opérations du Québec pour Financement agricole Canada. Dans cette vidéo, il nous donne son point de vue sur l’importance de cette célébration.