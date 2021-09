Les Jeunes Agriculteurs d’élite du Québec 2020-2021

Après un hiatus d'un an, le concours des Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada a repris du service. Au début de septembre, le nom des lauréats pour le Québec a été dévoilé lors d'un gala ayant eu lieu au Château Bromont. Ce sont les producteurs Geneviève Grossenbacher et James Thompson, de Lochaber dans la région de Thurso, qui ont remporté les honneurs. Producteurs bio, ils cultivent plus de 35 variétés de légumes et fournissent des paniers bio grâce à leur entreprise Ma petite ferme. Ils ont remporté précédemment le prix de la Relève agricole en 2018.

Le gala québécois s'est tenu dans une édition virtuelle et traduite en simultané, une première qui a permis de rejoindre 800 personnes dans le reste du pays.

Les récipiendaires deviendront les représentants québécois au volet pancanadien du Concours des Jeunes Agriculteurs qui se tiendra du 1er au 3 décembre en Saskatchewan où les grands gagnants seront dévoilés. Justin et Laura Rogers, de Brae, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Simon Michaud et Mylène Bourque, de Kamouraska, au Québec, ont été nommés gagnants nationaux lors de la dernière édition en 2019.

Ce concours qui en est à sa 41e édition a pour but de souligner le succès d’agriculteurs et d’agricultrices et leurs performances exceptionnelles. Les gagnants se sont distingués par leur progrès dans leur entreprise, la conservation du sol, de l’eau et de l’énergie, l'historique de la production, les apports communautaires, et la tenue des registres financiers. L'entreprise devait aussi démontrer un développement croissant, la solidité de ses fondations et de sa situation financière tout en procurant un revenu satisfaisant.

Voici la liste des finalistes de l'édition québécoise:

Sophie Girouard et Dominic Brie

Ferme Girobrie de Princeville

Production laitière caprine

Annick Godbout et Guillaume Blais

Ferme MB Marronniers et Ferme FA Godbout de Honfleur

Production laitière, céréalière, acéricole et travaux à forfait

Léda Villeneuve et Jean-François Goulet

Ferme Vigo de Saint-Onésime-d’Ixworth

Production ovine, acéricole et oeufs