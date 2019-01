Les Maîtres-éleveurs 2018

Une des annonces les plus attendues de l’année par les éleveurs Holstein a eu lieu ce mardi après-midi. Fidèle à son habitude, Holstein Canada a fait l’annonce dans les premiers jours de janvier mais des récipiendaires du prestigieux prix de Maitre-éleveur pour l’année 2018. Le nom des gagnants a été dévoilé en direct des médiaux sociaux.

Cinq fermes québécoises se trouvent parmi les nominés.

Ferme Fleury, de Victoriaville

Ferme Front View, de Clarenville



PUBLICITÉ

Ferme Jolibois, de Saint-FlavienFerme Okadale, de OkaFerme Rodveil, de Saint-Simon-les-Mines

L’Ontario héberge huit des 21 nominés. La Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse en ont trois également. Les deux autres lauréats se trouvent en Alberte et à l’Île-du-Prince-Édouard. Parmi les lauréats, 14 reçoivent le prix de pour une première fois. La Ferme Fleury et Ferme Okadale en sont pour leur part à leur deuxième nomination à ce prix.

L’an dernier, six éleveurs québécois s’étaient vus remettre la fameuse plaque de Maître-éleveur.

Les Maîtres-éleveurs seront honorés lors du congrès national qui aura lieu du 24 au 27 avril à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour la liste complète des nominés.