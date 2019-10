Bonne semaine pour les grains

Les grains ont affiché des sommets en plusieurs semaines jeudi dernier, à la suite de chiffres indiquant des réserves moindres que prévu aux États-Unis. Le maïs a affiché son meilleur prix en sept semaine alors que les contrats pour le soya ont grimpé à leur niveau le plus élevé en dix semaines.

Les prix se sont toutefois relâché vendredi à quelques jours de la prochaine mise à jour sur les prévisions concernant les récoltes. Le département américain d’Agriculture (USDA) doit dévoiler mardi les productions et rendements prévus. Même l’annonce d’un plan destiné à redynamiser la production de biocarburant à base d’éthanol aux États-Unis n’a pas réussi à relever le prix du maïs. Les agriculteurs réclamaient depuis plusieurs mois un tel plan mais puisque ce dernier ne doit être appliqué qu’en 2020, le délai est jugé trop long par plusieurs.

Du côté du blé, « il est possible que certains courtiers s’imaginent que les neiges tombées dans le Montana et dans les provinces adjacentes du Canada y retardent les dernières moissons et que cela y affecte la qualité de la production », avance Bill Nelson.

Les prix du soja ont par ailleurs selon lui profité de l’anticipation de nouvelles commandes importantes par les Chinois alors que doivent se dérouler la semaine prochaine à Washington des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. De façon générale, les volumes sont restés limités « avant ce qui pourrait être un week-end froid et humide » et la publication jeudi du rapport mensuel des autorités américaines sur l’offre et la demande de produits agricoles, selon les analystes de CHS Hedging.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé vendredi à 3,8475 $US. Le boisseau de blé pour décembre a fini à 4,9050 $US. Le boisseau de soya pour novembre s’est établi à 9,1625 $US.