Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Des agronomes ont développé et validé une méthode pour inciter les producteurs agricoles à évaluer leur production fourragère. La nouvelle façon de faire offre les avantages d’utiliser ses propres valeurs pour l’élaboration de son plan agroenvironnemental de fertilisation et d’avoir une meilleure gestion de l’entreprise.

Dans cet épisode de défi maïs, l’agronome Gilles Corno de Semences Pride et Roger Rivet, agronome spécialisé dans l’aménagement des sols, discutent des bonnes pratiques à adopter pour le travail du sol ce printemps avant les semis.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

