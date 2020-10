Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Marché des grains: Du maïs à 300 $/tonne?

La fin de semaine dernière, je suis tombé sur un commentaire qui m’a fait tiquer un instant : « Le maïs va-t-il monter à 300$/tonne au Québec? C’est ce que les rumeurs commencent à dire… »

Blogue Profession agriculteur: Qui aura le courage de se retenir?

Novembre approche à grands pas. Le syndrome anxieux de se retrouver encore une fois les culottes à terre, les deux pieds dans la neige, refait surface. On a du temps, mais il sera de plus en plus compté.

Le Plan d’agriculture durable récompensera les producteurs

Le ministre du MAPAQ André Lamontagne a présenté sa réponse à la commission sur les pesticides avec un plan visant à faire opérer un tournant à l’agriculture québécois, accompagné d’une enveloppe de 125M$ sur dix ans.