Comment identifier le vers fil-de-fer?

Le vers fil-de-fer est un insecte qui s’attaque à de nombreuses cultures dont les céréales et le maïs.

PUBLICITÉ

Il existe plusieurs espèces de vers fil-de-fer au Québec. L'étendue des dégâts causés par cet insecte dépend de l'espèce, de la densité de population et du stade larvaire.

Les vers fil-de-fer se nourrissent des grains et des racines et peuvent percer ou grignoter les tiges des plants.

Un des signes habituels de la présence de vers fil-de-fer dans le maïs est le jaunissement suivi de la mort de la plus jeune feuille, alors que les feuilles les plus vieilles semblent encore vertes. Des sols frais et humides au printemps favoriseront la présence de cet insecte sur une plus longue période ce qui occasionne plus de dommages.

Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Stéphane Myre et l'entomologiste Julien Saguez expliquent comment identifier les vers fil-de-fer et les dépister en début de saison.