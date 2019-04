3 clés de la réussite en affaires

Quelque 240 personnes étaient présentes le 3 avril dernier lors de la deuxième édition de l’évènement Allumés! organisé par Financement agricole Canada (FAC) à Saint-Hyacinthe. Une belle brochette d’invités était réunie dans le but d’inspirer et de motiver un parterre d’agriculteurs en majorité de la relève. Martin Latulippe, conférencier et motivateur, a insisté principalement sur 3 clés pour connaître le succès en affaires.

1. Gérer votre énergie pour élever votre agilité.

“Il faut se demander, où est-ce que je mets mon énergie présentement? Est-ce que c’est sur des choses que j’ai le contrôle ou non? Protégez votre énergie”, a-t-il conseillé.

2. Avoir un réseau solide et positif.

“Connaître les bonnes personnes peut vous faire économiser du temps, de l’argent et de l’énergie. Construisez-vous une équipe pour vous propulser.

3. ”Mesurez le progrès.

“Chaque jour, on doit se demander, où est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux dépasser la personne que j’étais hier? ll faut célébrer tous les petits progrès.”