Évènements à venir

Août et septembre

Vitrine à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures

Lieux :

1er août Saint-Clet

7 août St-Patrice-de-Sherrington

8 août Saint-Édouard-de-Lotbinière

27 août Saint-Casimir

29 août Sainte-Anne-des-Plaines

29 août Mirabel

5 septembre Saint-Robert

5 septembre Sainte-Victoire-de-Sorel

27 septembre Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun

Au menu : Différents thèmes abordés sur l’utilisation raisonnée des herbicides, des insecticides ou des fongicides.



PUBLICITÉ

Information : [email protected] ou 450 245-3287 poste 29

14 août

Visite de l’Institut national d’agriculture biologique sur la recherche et l’innovation

Lieu : Victoriaville

Au menu : Visites de parcelles de recherche en grandes cultures, maraîchage,petites fruits et engrais vert.

Information : Pour s’inscrire à la journée, cliquez ici. https://www.cetab.org/activites/2019/08/14/Visite-INAB#inscription

15 août

Journée Yamasol

Lieu : Nicolet

Au menu : Conférences diverses sur les déchaumeuses, le drainage souterrain, l’agroenvironnement, etc.

Information : 819 293-8255, poste 4461, ou [email protected]

Diverses expositions agricoles ont lieu un peu partout au Québec au cours de la saison estivale. Cliquez ici pour un aperçu de la programmation.

Du 7 au 11 août

Expo de Lotbinière

Lieu : Saint-Agapit

Menu : Jugements d’animaux, rodéos, tires de chevaux, spectacles, etc.

Information : 418-888-4628

PUBLICITÉ

Du 7 au 11 août

Exposition agricole de Beauce

Lieu : St-Honore-de-Shenley

Menu : Jugements de vaches Holstein, concours d’attelage, danses country, etc.

Information : 418-382-3515

Du 15 au 18 août

Expo Cookshire Fair

Lieu : Cookshire

Menu : Diverses compétitions agricoles pour petits et grands, manèges, spectacles, etc.

Information : 819-875-3771

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

PUBLICITÉ

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]