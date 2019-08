Évènements à venir

27, 28 et 29 août

Démonstrations commentées de tracteurs articulés et de déchaumeurs

Lieu : Saint-Liboire

Au menu : Démonstrations commentées de tracteurs articulés et de déchaumeurs. Venez voir ces machines en action et parcourir des trajets pour apprécier leurs diverses caractéristiques. Des spécialistes des entreprises fabricantes seront sur place pour répondre aux questions.

Information : Cliquez ici pour l’horaire des démonstrations.

PUBLICITÉ

27, 28 et 29 août

Expo-Champs

Lieu : Saint-Liboire

Au menu : Kiosques de fabricants de machineries et de fournisseurs de services agricoles.

Information : 450 771-1226 ou [email protected]

31 août

Journée du patrimoine

Lieu : Sainte-Anne-de-la-Pérade

Au menu : Compétitions de tirs de tracteurs antiques, encens d’équipements, exposants, etc.

Information : 819 699-9038 ou 819 692-6352

Août et septembre

Vitrine à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures

Lieux :

27 août Saint-Casimir

29 août Sainte-Anne-des-Plaines

29 août Mirabel

5 septembre Saint-Robert

5 septembre Sainte-Victoire-de-Sorel

27 septembre Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun

Au menu : Différents thèmes abordés sur l’utilisation raisonnée des herbicides, des insecticides ou des fongicides.

Information : [email protected] ou 450 245-3287 poste 29

PUBLICITÉ

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]