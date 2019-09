Évènements à venir

17 septembre

Journée horticole

Lieu : Compton

Au menu : Découvrir des méthodes de compostage de fumier, démonstration de retourneur d’andain, etc.

Information : 819 620-7552 ou [email protected]

19 septembre

Caravane santé des sols du MAPAQ



Lieu : Saint-PolycarpeAu menu : Plusieurs sujets seront couverts, dont le profil de sol, le drainage, le balancement du tracteur et l’ajustement de la pression des pneus, etc.Information : [email protected] ou 450 216-0707

17 au 21 septembre

Concours international de labour et exposition rurale

Lieu : Nipissing Ouest, Ontario

Au menu : kiosques, machinerie, animaux, concours, etc.

Information : inf[email protected] ou 705-753-6958

21 septembre

Journée de démonstration de machinerie agricole pour travail minimum du sol

Lieu : Sainte-Martine

Au menu : Démonstration de machinerie agricole pour travail minimum du sol.

Information : 450 692-0618, 514 778-3834 ou 450 544-4799.

27 septembre

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole

Lieu : Victoriaville

Au menu : Apprendre ce qu’est une sentinelle pour mieux en devenir une.

Information : 819 751-8545 , poste 4 ou [email protected]

27 septembre



Lieu : Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’IssoudunAu menu : Différents thèmes abordés sur l’utilisation raisonnée des herbicides, des insecticides ou des fongicides.Information : [email protected] ou 450 245-3287 poste 29

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma



Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]