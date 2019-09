Évènements agricoles

1er et 2 septembre

L’Expo champs bio et Festi’CAPÉ

Lieu : Ferme aux petits oignons, Mont-Tremblant

Au menu : Démonstrations de nouveaux équipements et outils en agriculture bio-intensive, conférences sur les semences biologiques, l’industrialisation de la production biologique, les normes bio au Canada, visites de fermes, etc.

Information : 514 543-1103

8 septembre

Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Lieu : Un peu partout en province.



Au menu : Visites de fermes de productions diverses, journée au Parc olympique de Montréal.Information : Cliquez ici pour tous les détails.

8 au 12 septembre

Apimondia, congrès international d’apiculture

Lieu : Montréal

Au menu : Rassemblement de quelque 6000 intervenants du milieu de l’apiculture provenant des quarte coins du monde. Conférences sur les avancées scientifiques, les dernières technologies, etc.

Information : 514 992-6463 ou [email protected]

11 septembre

Journée à foin

Lieu : Sainte-Anne-de-Bellevue

Au menu : Conférences, kiosques, ateliers au champ.

Information : 450 253-2476 ou [email protected]

Septembre

Vitrine à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures

Lieux :

5 septembre Saint-Robert

5 septembre Sainte-Victoire-de-Sorel

27 septembre Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun

Au menu : Différents thèmes abordés sur l’utilisation raisonnée des herbicides, des insecticides ou des fongicides.



Information : [email protected] ou 450 245-3287 poste 29

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]cll.qc.ca

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]