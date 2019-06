Évènements agricoles à surveiller

Les 15 et 22 juin

Reconnaître les maladies de l’abeille

Lieu : Joliette

Au menu : Ce cours s’adresse aux nouveaux apiculteurs qui veulent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la santé de l’abeille et trouver des pistes de solutions aux problèmes rencontrés dans leur première année de pratique.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Du 17 au 19 juin

Forum innovation sur la Bioéconomie au Québec



Lieu : Centre d’événements et de congrès interactifs à Trois-RivièresAu menu : Ce forum permettra notamment d’évaluer comment le Québec arrivera à réussir sa transition vers une économie durable et compétitive dans les filières industrielles de la production agricole et forestière, la chimie biosourcée, la bioénergie, les biomatériaux et l’environnement.Information : Cliquez ici pour vous inscrire.

Du 17 au 21 juin

J’élève mes propres reines abeilles

Lieu : St-Norbert d’Arthabaska

Au menu : Tout savoir pour élever ses reines. Préalable : Avoir suivi la formation Initiation à l’apiculture.

Information : 819 758-6401 , poste 2702

21 juin

Réseau des fermiers de famille – 1e visite en fermes 2019

Lieu : Lochacher-Partie-Ouest

Au menu : Rencontre du duo Jim & Geneviève de Notre petite ferme à Lochaber-partie-ouest, en Outaouais. Les sujets suivants seront abordés : irrigation et approvisionnement en eau, technologies appropriées, système intensif semi-mécanisé sur 1.75 Ha, etc.



Information : 819-328-3989

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

