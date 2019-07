Évènements agricoles à surveiller

Juin, juillet et août

Diverses expositions agricoles ont lieu un peu partout au Québec au cours de la saison estivale. Cliquez ici pour un aperçu de la programmation.

9 juillet

Portes ouvertes verger expérimental de l’IRDA

Lieu : Saint-Bruno

Au menu : Démonstrations des recherches en cours au verger.

Information : [email protected] ou 450 653-7368, poste 102

9 juillet

Ajustement de la moissonneuse-batteuse

Lieu : Centre de formation agricole Saint-Anselme

Au menu : Type de moissonneuse-batteuse (conventionnelle / axial) et caractéristiques, descriptif des différents organes composant la moissonneuse-batteuse, point d’ajustement des divers organes de la moissonneuse-batteuse, etc.

Information : 418 885-4517 poste 1654

11 juillet

Journée phytoprotection

Lieu : CÉROM, Saint-Mathieu-de-Beloeil

Au menu : Démonstration de pulvérisation par drones, divers ateliers, dont un sur la résistances des mauvaises herbes aux herbicides.

Information :1 888 535 2537

12 juillet

Journée d’innovation sur l’horticulture maraîchère, l’agroforesterie et la relève agricole

Lieu : Sainte-Anne-de-Beaupré

Au menu : Visites guidées, présentations et ateliers afin de mettre en valeur les connaissances issues de la recherche et du milieu agricole.

Information : 418 656-2131, poste 412194

20 juillet



Lieu : Ferme Nieuwenhof, Sainte-Agnès-de-DundeeAu menu : tout-premier Pique-nique Holstein Québec en stabulation libre.Information : 514 206-4330 ou [email protected]

Du 21 au 24 juillet

Tournée estivale de l’IFTA en Ontario

Lieu : Ontario, abords du lac Érié et le sud de la baie Georgienne

Au menu : Lors de la tournée estivale de l’Association internationale d’arboriculture fruitière, il y aura des visites de vergers à la fine pointe des progrès technologiques.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]