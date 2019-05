Évènements agricoles à surveiller

26 mai

Grande fête de la nature des plaines d’Abraham

Lieu : Québec

Au menu : Animation familiale, distribution de végétaux, exposants, conférences, etc.

Information : 418 649-6157 / 1 855-649-6157.

Du 27 au 31 mai

Congrès de l’ACFAS

Lieu : Cégep de l’Outaouais

Au menu : Des chercheurs de toute la francophonie discuteront des enjeux en recherche dans les sciences de la santé, les sciences naturelles, etc.



Information : Tout l’information est disponible en cliquant ici.

29 mai

Gestion des médias, sites Web et Facebook

Lieu : Buckingham

Au menu : Formation dispensée par Julie Boudreau, éditrice et rédactrice en chef de la revue Planète Jardin, spécialiste des médias sociaux.

Information : 819 985-2293, [email protected]

Les 29 et 30 mai

Tournée des plantes fourragères

Lieu : Cnetre-du-Québec

Au menu : Visites de plusieurs champs et entreprises actives dans la production et la commercialisation de plantes fourragères.

Information : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537, [email protected]

Du 29 mai au 4 juin

Planification stratégique d’une entreprise agricole laitière (entièrement en ligne)

Lieu : En ligne sur 3 jours à raison d’une heure et demie par jour.

Au menu : Formation à distance visant à établir une planification stratégique simple et applicable au sein d’une entreprise laitière et en évaluer l’impact.



Information : Pour s’inscrire, cliquer ici. https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H19_JLH1938&Cat=3&GrandeCat=1&Ref=102523540142&C=ITC&L=FRA

31 mai

Journée bovine 2019

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Conférences diverses, notamment sur l’intelligence artificielle, les boiteries et les maladies les plus fréquentes, etc.

Information : 418-563-5889 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma



Lieu : Expertis formation continue, Collège d’AlmaAu menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]