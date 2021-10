La Niña prépare son retour

Quelques mois à peine après avoir disparu, voilà que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), organisme météo des États-Unis, prévoit officiellement le retour de La Niña. Les eaux du Pacifique se sont en effet refroidies, un facteur déterminant de La Niña, alors que El Niño est associé à un réchauffement des mêmes eaux.

Quelques tendances pourraient donc se manifester dans les prochains mois. La Niña peut causer davantage de sécheresses dans les cultures agricoles aux États-Unis. Selon CBC, les années La Niña sont associées à des dommages allant de 2,2 G$ à 6,5 G$ dans le secteur agricole.

La NOAA rapporte que l'édition 2021 de La Niña serait un phénomène modéré à hauteur, les chances étant de 57% pour ce type de scénario, alors qu’un phénomène fort représente 15% des chances. Une deuxième année consécutive d'une anomalie des eaux du Pacifique, que ce soit La Niña ou El Niño, est en effet associée avec un effet moindre que dans la première année. L’édition 2021 devrait, par contre, se faire sentir jusqu’en avril 2022.

Un hiver La Niña signifie pour le Québec et l’Ontario plus de pluie et de neige que dans les années moyennes. Dans les Prairies, les prochains mois pourraient être plus froids, tandis que la côte Ouest verraient des précipitations plus élevées qu’à l’habitude.

La sécheresse et la chaleur pourraient toutefois s’installer dans la partie Sud-Ouest des États-Unis, une région déjà taxée par le temps chaud et le manque de pluie dans les derniers mois. La pluie serait de la partie pour la section Nord-Ouest du pays. La vallée de l'Ohio et les plaines du nord verraient, quant à elles, du temps plus humides et frais. Les hivers La Niña ont également tendance à déplacer les tempêtes de neige plus au nord en hiver, tandis que des endroits, comme le centre de l'Atlantique, voient une absence de tempêtes de neige d’importance.

D'un point de vue international, il pourrait faire plus frais dans l'ouest du Canada, le sud de l'Alaska, le Japon, la péninsule coréenne, l'Afrique de l'Ouest et le sud-est du Brésil.

Une grande partie de l'Asie du Sud-Est et du nord de l'Australie ont tendance à être plus humides à cause de La Niña, ce qui est déjà le cas en Indonésie, selon la NOAA.

L'Afrique centrale et le sud-est de la Chine seraient plus secs dans les mois à venir.