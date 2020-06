Le magazine de juillet est prêt!

La culture de la pomme de terre est issue d’une longue tradition à la Ferme Valupierre de l’île d’Orléans. Bien qu’on cultive le tubercule depuis quelques générations, la famille Vaillancourt est bien au fait des nouvelles tendances, comme en témoigne le succès de ses pommes de terre Gabrielle et Raphaëlle, puis de sa gamme biologique. Sans compter que la relève est bien assurée.

Vous songez à implanter pour une première fois des cultures de couverture et vous vous demandez quelles plantes choisir? Il n’existe pas de recette universelle. Le choix des espèces découle de plusieurs facteurs comme la culture précédente, la date de semis, le type de semis ou la culture subséquente. Et, avant tout, le choix des espèces dépend des objectifs qu’on se donne. Consultez notre cahier spécial sur le sujet.

Les producteurs québécois apprécient de plus en plus le déchaumeur à disques. Quand il s’agit de préparer rapidement un lit de semence de qualité, il a prouvé son efficacité. Mais celui-ci nous réservait une petite surprise. À force de l’employer printemps après printemps, cet outil peut causer de la compaction. C’est pourquoi une rotation des outils de travail de sol est souhaitable dans certaines conditions.

L’étable imaginée par Gordie Jones est assez simple : un toit avec une ouverture sur toute la longueur en guise de cheminée, des rideaux pour une ventilation naturelle de chaque côté et, ce qui est nouveau, des ventilateurs de chaque côté sur toute la longueur. Accumulant plus de 15 ans en pratique des bovins laitiers, le vétérinaire Gordie Jones a voulu développer un nouveau modèle qui règlerait les problèmes rencontrés dans les étables existantes. Visite des lieux.

Quelle est la première chose à faire avant de sortir la moissonneuse-batteuse du champ? Calibrer les capteurs! Pour obtenir des données de culture fiables et ainsi prendre de bonnes décisions, un calibrage à intervalles réguliers est nécessaire. Selon un spécialiste, l’appareil devrait être calibré au début des récoltes et toutes les fois où le bec cueilleur est remplacé. Plus de détails dans le magazine de juillet.

