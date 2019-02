Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Le bien-être et le confort des vaches laitières est devenu un incontournable sur les fermes. Voici comment on a amélior...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Le congédiement d’un agronome du ministère de l’Agriculture fait beaucoup jaser. Dans le champ, on a peut-être une solution… Cliquez ici pour découvrir un dessin humoristique.

La ferme Y. Lampron et fils de Saint-Boniface en Mauricie s’apprête à vendre son lait biologique directement aux consommateurs via un concept novateur.

