La ferme Y. Lampron vendra son lait par Internet

Seulement une petite partie du lait des 160 vaches en lactation sera distribué de la sorte. « Au départ, ce sera entre 10 et 15% de la production de la ferme », dit Alexandre Lampron. Pour la ferme, c’est un retour aux sources puisque la ferme qui date de 1858, a déjà eu sa route de lait à Shawinigan.

Le coût du lait est de 5$ pour un seul achat de 1 litre, mais revient à 4,18$ pour un abonnement de 6 litres par semaine. En étant relié par internet à la machine, la ferme saura en temps réel le nombre de bouteilles restantes dans la machine. Ils connaîtront aussi les habitudes de consommation des acheteurs et pourront ajuster leur distribution en conséquence.

La machine est prévue pour récupérer les bouteilles consignées. Le consommateur n’aura qu’à scanner la bouteille consignée et le montant de la consigne (2$) sera déduit de son achat. La bouteille rapportée sera placée dans un support verrouillé.

« Selon les distinctions de la ferme, c’est un des meilleurs laits biologiques au Québec », explique en entrevue Guillaume Béland qui a piloté le développement du projet, en collaboration avec la Ferme Y. Lampron et fils et un concepteur web.

Le lait sera vendu dans des bouteilles de verre consignées, pré-remplies et distribuées dans des machines distributrices conçues spécialement pour leur produit. Le consommateur commandera son lait en ligne via le site web ou l’application mobile. L’acheteur sera aussi incité à prendre un abonnement pour bénéficier de rabais.

La ferme Y. Lampron et fils de Saint-Boniface en Mauricie s’apprête à vendre son lait biologique directement aux consommateurs via un concept novateur.

Please enable Javascript to make our site work properly