Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Des vaches qui urinent dans un urinoir

Une entreprise néerlandaise a eu une idée originale: faire uriner les vaches dans un urinoir. Cette innovation permet de recueillir l’urine directement de la vache.

Comment améliorer le bilan carbone des sols québécois

Les changements climatiques sont indéniables et le monde agricole devra contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. La séquestration du carbone est un des moyens pour améliorer le bilan carbone des entreprises agricoles québécoises, mais comment?

Blogue: Marché du blé au Québec-Quand le maïs s’en mêle

Bien qu’il soit de plus en plus populaire au Québec, le marché du blé est souvent un marché de 2e ordre pour beaucoup de producteurs quand on parle commercialisation. Pourtant, si on se fit à ce qu’il se passe depuis 1 an, ça vaut peut-être bien la peine d’y accorder un peu plus d’attention.