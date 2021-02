Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site web au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Un employé d’Agri-Marché invente un bracelet pour sécuriser l’étape du lavage

L’étape du lavage des porcheries est la tâche la plus difficile pour le corps et elle peut aussi être dangereuse. En effet, l’utilisation d’une laveuse à pression peut causer des tendinites et même blesser l’utilisateur. Préoccupé par cette problématique, un employé d’Agri-Marché a conçu un équipement qui peut prévenir ces problèmes. L’invention lui a valu un prix lors du Banff Pork Seminar.

Blogue Marché des grains: La Chine« bluffe »-t-elle?

La question se pose de plus en plus : la Chine a-t-elle autant de maïs sous la main que ce qu’affirment les statistiques disponibles ?

Les leçons de 40 ans d’essais

Depuis plusieurs années, l’alternance maïs-soya est la rotation la plus populaire en Ontario. Les chercheurs ont donc voulu vérifier quels en sont les résultats à long terme en comparaison des autres rotations. La réponse que donne l’un des responsables est sans équivoque.