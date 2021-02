Un employé d’Agri-Marché invente un bracelet pour sécuriser l’étape du lavage

L’étape du lavage des porcheries est la tâche la plus difficile pour le corps et elle peut aussi être dangereuse. En effet, l’utilisation d’une laveuse à pression peut causer des tendinites et même blesser l’utilisateur.

Préoccupé par cette problématique, Martin Gosselin, employé à la « maintenance » chez Agri-Marché a développé un bracelet de sécurité qui fixe la gâchette du pistolet lorsque l’utilisateur travaille, mais permet de l’éteindre lorsqu’il l’échappe.

L’invention s’est vue décernée le Prix F.X. Aherne pour la meilleure innovation en production porcine décernée dans le cadre du Banff Pork Seminar le 7 janvier 2021.

Agri-Marché a décidé de ne pas breveter l’outil, ni même de le commercialiser, mais l’entreprise encourage les autres entreprises agricole à en fabriquer. C’est facile à faire.

Dans la vidéo suivante, Martin Gosselin explique son invention et fait une démonstration.