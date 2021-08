Place aux démonstrations commentées

C'est devenu une tradition. Chaque édition d'Expo-Champs, Le Bulletin des agriculteurs présente les démonstrations commentées. Cette fois-ci, ce sont les sarcleurs de précision et les outils de travail de préparation de sol en bande qui seront à l’honneur.

C'est devenu une tradition. Chaque édition d'Expo-Champs, Le Bulletin des agriculteurs présente les démonstrations commentées. Celles-ci permettent de découvrir de nouvelles machineries, et surtout, de les voir en action et de les comparer entre elles. Cette fois-ci, ce sont les sarcleurs de précision et les outils de travail de préparation de sol en bande qui seront à l’honneur.

Sur le site de démonstration Ouest, les gens pourront voir en action des outils de travail de préparation de sol en bande. Horst Welding montrera sa solution pour le travail sur six rangs, tandis qu’Unverferth mettra en action son équipement qui peut travailler sur six ou huit rangs, selon les besoins. Les spécialistes des deux entreprises expliqueront avec détails les caractéristiques de leurs machines et seront à la disposition des visiteurs. Ces derniers pourront aussi voir les machines de près, les toucher et poser leurs questions.

Sur le site de démonstration Est, il y aura une clinique pour ajustement de sarcleur de précision. Ce sera l’occasion de parfaire ses connaissances sur les meilleures pratiques pour effectuer un ajustement adéquat et ainsi optimiser les performances de chaque équipement. Plusieurs fabricants seront sur place pour expliquer les particularités de leur machinerie. Des représentants de Machinerie Agricole St-Césaire, d’ADJM Agri-Distribution, de Lemken, de Frontlink et d’Innotag notamment seront disponibles pour répondre aux interrogations des visiteurs.

C’est un rendez-vous le 31 août, le 1er et le 2 septembre sur le site d’Expo-Champs à Saint-Liboire. Les démonstrations auront lieu chaque jour. Sur le site

Clinique d’ajustement de sarcleur de précision : site de démonstration Est chaque jour à 10h30.

Outils de travail de préparation de sol en bande : site de démonstration Ouest chaque jour à 14h30.