Un cas de DEP au Québec

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Le virus s’attaque aux systèmes digestifs des porcs de tous âges, mais le porcelet a un risque de mortalité plus élevé.

L’EQSP ajoute dans son communiqué que le propriétaire de l’élevage a été avisé et qu’il a mis en place une quarantaine. Il travaille en collaboration avec l’EQSP pour le déploiement du plan d’action contre la DEP et pour l’application de mesures rehaussées en biosécurité. Les éleveurs se situant dans un rayon de 5 km du site de production contaminé ont été avisés de la situation par le Service de la mise en marché des Éleveurs de porcs.

